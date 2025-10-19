Российские военные прошли восемь километров на корточках в подземной трубе в ДНР

Российские военнослужащие прошли около восьми километров по подземной трубе, чтобы выйти к позициям украинских сил в районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали участники операции в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия» .

По данным программы, операцию провели бойцы группировки «Восток» еще в декабре 2023 года, задолго до схожих действий в Авдеевке и Судже. Для скрытного подхода военнослужащие использовали многокилометровую трубу.

Заместитель командира инженерного взвода 39-й гвардейской мотострелковой бригады сержант Сергей Крымов отметил, что передвигаться приходилось в согнутом положении, при этом на военнослужащих было полное снаряжение.

Командир инженерной роты той же бригады старший лейтенант Николай Токарчук уточнил, что бойцы продвигались на корточках весь путь до выхода, чтобы сохранить скрытность перед штурмом.

В марте врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что бойцы ВС России для захода в тыл врага в районе Суджи использовали трубы бывшего магистрального газопровода.