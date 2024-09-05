Российские военные прорвали оборону ВСУ в районе Клещеевки

Под контроль российских войск в четверг, 5 сентября, перешла территория Клещеевских высот и сам населенный пункт. Об этом сообщило «Военное обозрение» .

Речь идет о гряде высот между селом Клещеевка и каналом Северский Донец-Донбасс, сообщил источник издания.

Бойцы Вооруженных сил Украины пытались использовать высоты, чтобы вернуть контроль над Артемовском, но в итоге контратаковали российские войска. В ходе продолжительных боев противник сдал Клещееву и территорию вокруг нее, уточнил автор материала.

«Мало того, противнику и на этом участке фронта пришлось с потерями отступать на правый берег канала Северский Донец-Донбасс юго-западнее Ивановского (Красного)», — рассказал собеседник издания.

Ранее подразделения группировки войск «Центр» освободили село Заветное в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 530 военнослужащих в ходе боев, уточнили в Минобороны.