Сотрудники российской администрации Харьковской области впервые более чем за полтора года попали на освобожденную станцию Двуречная около одноименного населенного пункта, за который в настоящий момент идут бои в Харьковской области. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«„Серая зона“ долго была у станции Двуречная, мы туда вообще не могли добраться больше чем полтора года. Это обозначает, что наши силы продвинулись», — сказал глава администрации Купянского района Александр Капленко.

Он добавил, что сотрудники администрации следуют за военными, чтобы быстро организовать совместную эвакуацию мирного населения в случае освобождения новых населенных пунктов.

«Есть какие-то катакомбы, есть подвалы, и люди могут находиться по полгода… такие моменты могут быть, что люди из Двуречного переезжают на станцию Двуречная», — заключил Капленко.

Российские войска в начале декабря пошли в наступление на трех направлениях в Харьковской области. Им удалось достичь тактических успехов.