Работники российской администрации прибыли на станцию Двуречная
Работники российской администрации приехали на освобожденную станцию Двуречная
Сотрудники российской администрации Харьковской области впервые более чем за полтора года попали на освобожденную станцию Двуречная около одноименного населенного пункта, за который в настоящий момент идут бои в Харьковской области. Об этом сообщило РИА «Новости».
«„Серая зона“ долго была у станции Двуречная, мы туда вообще не могли добраться больше чем полтора года. Это обозначает, что наши силы продвинулись», — сказал глава администрации Купянского района Александр Капленко.
Он добавил, что сотрудники администрации следуют за военными, чтобы быстро организовать совместную эвакуацию мирного населения в случае освобождения новых населенных пунктов.
«Есть какие-то катакомбы, есть подвалы, и люди могут находиться по полгода… такие моменты могут быть, что люди из Двуречного переезжают на станцию Двуречная», — заключил Капленко.
Российские войска в начале декабря пошли в наступление на трех направлениях в Харьковской области. Им удалось достичь тактических успехов.