Российские военные построили «подземный город» на Херсонском направлении

Специалисты группировки войск «Днепр» построили «подземный город» для размещения российских военнослужащих на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ .

«В „подземном городе“ имеются жилые помещения, кухня, столовая, баня, спортивный зал, прачечная, сушилка, ремонтная мастерская для одежды, а также парикмахерская», — уточнили в ведомстве.

Блиндажи в «городе» оборудованы электричеством, водоснабжением, отоплением и связью. Протяженность траншей превышает четыре километра, глубина достигает четырех метров. В Минобороны подчеркнули, что там создали все условия для отдыха военнослужащих перед продолжением боевых действий.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на этом направлении украинские войска ослаблены, часть их подразделений переброшена на другие участки фронта. По его словам, противник в регионе проводит лишь стандартные оборонительные мероприятия.