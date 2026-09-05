Российские военные поразили центр радиотехнической разведки в Броварах

ВС России нанесли удар по центру радио- и радиотехнической разведки в Броварах Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также в ходе группового удара высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности поразили под Киевом логистический центр «Святопетровский», на котором хранилось военное имущество и две площадки с топливом для ВСУ в военном городке Блиставица аэродрома Гостомель.

Помимо этого российские военные атаковали сухогруз с вооружением и военным имуществом для ВСУ в порту Черноморск и электроподстанцию «Николаевская».

Кроме того, поражение нанесли логистическим центрам в селе Дачное Одесской области и в Николаеве.

Два металлургических предприятия в Днепропетровской области тоже стали целью ночного удара. Они поставляли сырье для ВПК Украины.