Российские военные поразили сверхвысоковольтную подстанцию под Киевом

Российские военные ударили ракетами «Циркон» по подстанции «Киев» мощностью 750 киловольт. Об этом написал в телеграм-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что подстанции такого класса относятся к магистральным и их повреждение может влиять на перетоки электроэнергии между разными областями страны.

«Если такие удары носят не единичный, а серийный характер, это означает попытку создать накопительный эффект перед пиковыми нагрузками», — предположил подпольщик.

При этом несколько дней назад премьер Словакии Роберт Фицо отказал Украине в экстренных поставках электричества из-за того, что Владимир Зеленский прекратил поставки нефти по трубопроводу «Дружба». В Европе сочли действия украинских властей политическим шантажом.