Сухогруз с военным имуществом для ВСУ поразили российские военные в порту Южный. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Как отметили в ведомстве, Вооруженные Силы РФ продолжают наносить групповые удары по объектам логистики Украины и морским судам, которые задействованы в интересах ВСУ.

Беспилотники поразили логистический центр «DHL Логистик» в населенном пункте Погребы. Склады использовали для хранения различных дронов и комплектующих к ним. Ударили и по торгово-логистическому центру «Заммлер склад» в Борисполе, который задействовали для хранения и распределения военных грузов, которые доставляли в Одессу.

Ранее военнослужащие уничтожили два пункта управления дронами в ДНР в районе Славянско-Краматорской агломерации. Славянско-Краматорская агломерация остается важным районом для Украины: через населенные пункты проходят автомобильные и железнодорожные маршруты, которые используют для снабжения войск.