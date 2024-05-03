Российские военные поразили снабжавшую ВСУ топливом базу «Баловное» | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 16:31 Российские военные поразили снабжавшую ВСУ топливом базу «Баловное» Минобороны: ВС России поразили нефтебазу «Баловное», снабжавшую ВСУ топливом РИА «Новости»

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Российские подразделения нанесли удар по украинской нефтебазе «Баловное», которая поставляла топливо для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Поражена нефтебаза „Баловное“, с которой осуществлялось снабжение топливом воинских частей ВСУ», — передали в оборонном ведомстве.

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Военные российской армии также поразили живую силу и военную технику противника в 102 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 40 украинских беспилотников и бомбы Hammer, выпущенные во Франции.