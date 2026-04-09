Российские военные поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ

Российские военные поразили украинские объекты топливно-энергетической инфраструктуры, а также склады боеприпасов, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 153 районах. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Для этого использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что российские войска вклинились в оборону ВСУ на востоке Святогорска и отрезали их группировку в селе Татьяновка. Оба населенных пункта находятся на севере ДНР.

По данным российских силовиков, в Святогорске ВСУ используют подземный храм в исторических пещерах у подножия лавры в качестве укреплений.