Российские военные поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли удар по объектам энергетики Украины, которые отвечали за работу ВПК страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«ВС России поразили объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины, аэродромную инфраструктуру, цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах», — рассказали в ведомстве.

Удары по противнику наносились оперативно-тактической авиацией, дронами и ракетами, уточнили в Минобороны. Также средства ПВО сбили 13 американских реактивных снарядов HIMARS и 66 беспилотников ВСУ.

Ранее российские войска атаковали склады ВСУ на железной дороге в Киевской области. Также под удары попали военные объекты в Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях.