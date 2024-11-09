Российский боец отбил дрон ВСУ рукой и спас жизни восьми товарищей

Российский боец Вячеслав Мозговенко отбил украинский дрон рукой и спас жизни восьми военнослужащих, в том числе экипаж поврежденной боевой машины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве рассказали, что рота младшего лейтенанта Мозговенко оказалась в тактическом полуокружении противником. Он приступил к эвакуации личного состава и техники, но в ходе движения заметил летящий к боевой машине дрон ВСУ.

«Не имея возможности открыть огонь из поврежденной бронемашины, Мозговенко отбил вражеский дрон рукой. Он получил ранение, ожоги дыхательных путей и лица», — заявили в пресс-службе.

За мужество и героизм младшего лейтенанта Мозговенко наградили званием Героя России. Благодаря решительным действиям он спас жизни восьми военнослужащих, отметили в Минобороны.

Ранее участнику СВО из Ингушетии Султану Хашагульгову посмертно присвоили звание Героя России. Он пожертвовал жизнью при выполнении боевой задачи в ДНР.