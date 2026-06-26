Российские военные нанесли удары по складам вооружения и территориальным центрам комплектования в Киеве, а также нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Всего за минувшую неделю по военным объектам на Украине нанесли пять групповых ударов. Для этого использовались высокоточное оружие и дальнобойные беспилотники.

Кроме того, ГСЧС Украины сообщила о пожаре на складе в Глуховском районе Сумской области после удара БПЛА.

На прошлой неделе таких ударов было семь. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сводки, назвал результаты ударов впечатляющими и посоветовал репортерам искать как можно больше съемок из различных украинских городов.