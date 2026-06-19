Песков назвал впечатляющими удары по военным объектам на Украине
Результаты ударов российских военных по территории Украины впечатляют. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Ищите больше съемок из различных городов Украины», — посоветовал он журналистам.
Песков подчеркнул, что такие удары продолжатся.
Ранее Министерство обороны в сводке за неделю сообщило, что российские военные нанесли массированный и шесть групповых ударов по украинским военным объектам: предприятиям сферы ОПК, аэродромам, складам боеприпасов и горючего, пунктам дислокации украинских военных и наемников, а также территориальным центрам комплектования.
Среди пораженных целей — заводы «Радар», «Маяк» и «Буревестник» в Киеве, а также «Промсвязь» в Харькове и Днепровский завод электромеханического оборудования в Днепропетровске.