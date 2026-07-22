Российские военные поразили еще два судна с военными грузами для Украины

Вооруженные силы России поразили на переходе морем еще два сухогруза, перевозивших имущество для ВСУ в порты Одессы и Черноморска. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Для атаки по судам использовали ударные беспилотники.

Ночью российские военные также поразили сухогруз и балкер. Таким образом, с начала суток они подбили четыре судна с грузами для украинской армии.

Также нанесли удары по портовой инфраструктуре Черноморска и Одессы.

Датская судоходная компания Maersk заявила, что прекращает работать с портом Черноморск в Одесской области. Все направлявшиеся туда грузы отправят в румынскую Констанцу.