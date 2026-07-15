Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера ВСУ

Бойцы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Об этом в ежедневной сводке сообщила пресс-служба Минобороны.

«Силами Черноморского флота уничтожено четыре безэкипажных катера ВСУ», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что вражеские беспилотники обнаружили в акватории Черного моря.

Также за минувшие сутки войска нанесли удары по логистическим центрам и предназначенным для украинских боевиков складам с топливом, местам хранения дальнобойных беспилотников и объектам транспортной инфраструктуры.

В зону поражения попали пункты временной дислокации украинских вооруженных сил и иностранных наемников в 153 районах проведения СВО. Для удара задействовали оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска, артиллерию и ударные беспилотники.

Кроме того, средства ПВО за сутки сбили восемь управляемых авиационных бомб и 558 беспилотников самолетного типа.

Утром Минобороны сообщило о групповом ударе по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугского в Николаевской области.