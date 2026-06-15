Бойцы шестой гвардейской армии группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли огневое поражение порядка 10 радиолокационным станциям ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил командир гаубичной батареи с позывным «Кот».

Станции вовремя вывили операторы разведывательных беспилотников в ходе изучения тыловых районов ВСУ. Затем координаты незамедлительно передали операторам дронов и расчетам артиллерийских орудий.

В течение пяти минут по РЛС нанесли удары, противник не успел укрыть технику. Кот добавил, что благодаря выучке расчетов для вывода станции из строя хватит всего двух-трех снарядов.

По его оценке, повреждение РЛС лишает ВСУ возможности обнаруживать укрытую артиллерию и технику, а также вести разведку.

Днем ранее стало известно, что российские силы перерезали пути снабжения противника в Константиновке.