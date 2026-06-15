Российские военные поразили 10 РЛС ВСУ на Харьковском направлении
РИА Новости: артиллерия «Севера» поразила 10 РЛС ВСУ под Харьковом
Бойцы шестой гвардейской армии группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли огневое поражение порядка 10 радиолокационным станциям ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил командир гаубичной батареи с позывным «Кот».
Станции вовремя вывили операторы разведывательных беспилотников в ходе изучения тыловых районов ВСУ. Затем координаты незамедлительно передали операторам дронов и расчетам артиллерийских орудий.
В течение пяти минут по РЛС нанесли удары, противник не успел укрыть технику. Кот добавил, что благодаря выучке расчетов для вывода станции из строя хватит всего двух-трех снарядов.
По его оценке, повреждение РЛС лишает ВСУ возможности обнаруживать укрытую артиллерию и технику, а также вести разведку.
Днем ранее стало известно, что российские силы перерезали пути снабжения противника в Константиновке.