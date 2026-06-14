Российские военные перекрыли въезды в Константиновку с северо-запада, тем самым отрезали оставшиеся в городе украинские формирования от снабжения. Об этом сообщило «Военное обозрение» .

В городе наступают штурмовые группы из состава 3-й и 8-й армий, а также 3-го армейского корпуса группировки войск «Юг». За последние сутки они освободили 117 зданий и перекрыли дороги со стороны Алексеево-Дружковки и Осыково, связывающие противника с тылом.

ВСУ пытаются перебрасывать еду и боеприпасы грузовыми дронами, но их сбивают.

Ранее командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис рассказал, что сформированная по стандартам НАТО 156-я бригада ВСУ оказалась самой слабой из украинских подразделений в этом районе. Верная оценка ее боевых качеств помогла в осуществлении операции.