Российские военные получили более 18 тысяч дронов «Гортензия»
Разработчики из Санкт-Петербурга поставили российским военным с 2022 года более 18 тысяч беспилотников «Гортензия». Об этом сообщили в пресс-службе Кулибин-клуба Народного фронта.
«У линейки много разных аппаратов, которые отличаются по размеру, модификации и назначению. Они используются как дроны-доставщики, как дроны-бомбардировщики, для размещения мин и выстрелов, например, с РПГ», — рассказал технический директор проекта с позывным Мекс.
В среднем в месяц на фронт отправляются от двух до трех тысяч беспилотников. Сейчас, поскольку тенденции на фронте изменились, особым спросом пользуются дроны на оптоволокне, позволяющем скрывать собственные позиции и обходить вражеские средства РЭБ.
Кроме того, с таких дронов можно сбрасывать сразу несколько гранатометных выстрелов. Достаточно навести на цель и выстрелить — пустые тубусы сбросятся, а беспилотник полетит к месту базирования на перезарядку.
Ранее российский дрон научили зависать в воздухе до суток.