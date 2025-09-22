Российские военные получили более 18 тысяч дронов «Гортензия»

Разработчики из Санкт-Петербурга поставили российским военным с 2022 года более 18 тысяч беспилотников «Гортензия». Об этом сообщили в пресс-службе Кулибин-клуба Народного фронта.

«У линейки много разных аппаратов, которые отличаются по размеру, модификации и назначению. Они используются как дроны-доставщики, как дроны-бомбардировщики, для размещения мин и выстрелов, например, с РПГ», — рассказал технический директор проекта с позывным Мекс.

В среднем в месяц на фронт отправляются от двух до трех тысяч беспилотников. Сейчас, поскольку тенденции на фронте изменились, особым спросом пользуются дроны на оптоволокне, позволяющем скрывать собственные позиции и обходить вражеские средства РЭБ.