Российский дрон научили зависать в воздухе до суток
Новый российский беспилотник «Зефир-М» научили зависать в воздухе на сутки и выполнять роль как ретранслятора связи, так и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили представители производителя.
«Зависание происходит до 24 часов, дальше технологический перерыв. Может быть и дольше, но ресурсы двигателей и остального необходимо учитывать», — рассказал один из них.
БПЛА способен поднимать грузы массой до 30 килограммов. Помимо самого дрона, в комплект входит наземная станция, которая контролирует его работу, обеспечивая также питание и связь.
Также разработчики при поддержке Кулибин-клуба «Народного фронта» представили гусеничный робототехнический комплекс «Атлас-М», способный везти на себе до 200 килограммов, а за собой — до полутонны полезного груза. На испытаниях конструкция покорила уклон в 45 градусов.
Кроме того, ее можно использовать как наземную станцию для беспилотника. После окончания СВО она найдет применение в спасательных операциях и для обеспечения безопасности критической инфраструктуры.