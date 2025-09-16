Российский дрон научили зависать в воздухе до суток

Новый российский беспилотник «Зефир-М» научили зависать в воздухе на сутки и выполнять роль как ретранслятора связи, так и средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщили представители производителя.

«Зависание происходит до 24 часов, дальше технологический перерыв. Может быть и дольше, но ресурсы двигателей и остального необходимо учитывать», — рассказал один из них.

БПЛА способен поднимать грузы массой до 30 килограммов. Помимо самого дрона, в комплект входит наземная станция, которая контролирует его работу, обеспечивая также питание и связь.