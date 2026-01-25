Украинские беспилотники регулярно пытаются атаковать танк Т-90 на Краснолиманском направлении. Об этом RT сообщили бойцы 31-го мотострелкового полка «Башкортостан».

Командир Калач и мехвод Ишмай отметили, что боевую машину защищает от атак «мангал». Благодаря этой конструкции танк не получает повреждений, хотя ВСУ пытаются подбить его дронами при каждом выезде. Между собой бойцы прозвали используемый ими Т-90 Ежиком.

Самой большой проблемой российские военнослужащие назвали БПЛА на оптоволокне. Такие устройства нельзя подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

«Несмотря на это, танки работают достаточно точно, поражают цели», — подчеркнул военкор RT Александр Яремчук.

Ранее российские войска за сутки ликвидировали на Хатненском участке в Харьковской области три боевые группы ВСУ. Украинское командование продолжает посылать боевиков на уничтоженные позиции, хотя они считаются непригодными для обороны.