Пушилин: ВС России вплотную подошли к позициям ВСУ на Славянском направлении

В зоне спецоперации российские войска на Славянском направлении вплотную подошли к некоторым украинским позициям. Об этом ТАСС рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Сам Славянск находится в низменности относительно тех позиций, к которым сейчас мы уже вплотную подходим», — отметил глава республики.

В конце июня Пушилин отмечал, что армия России установила огневой контроль над обширной частью славянско-краматорской агломерации после освобождения Рай-Александровки на севере ДНР.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские подразделения расширили зону контроля северо-восточнее Святогорска. Кроме того, бойцы ВС России заняли новые рубежи и позиции в районе населенного пункта Дробышева.