Операторы Центра «Барс-Сармат» с помощью ударного дрона уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении, блокировавший продвижению российских войск. Об этом РИА «Новости» сообщил командир расчета БПЛА с позывным Футболист.

По его словам, дроноводы действовали по наводке десантников 108-го гвардейского десантно-штурмового полка. В опорном пункте находились пятеро боевиков ВСУ, а десантники-штурмовики не могли пройти в нескольких десятках-сотнях метров от них.

«Влететь в „опорник“ в лесополосе — непростая задача, там много палок и веток и всякого мусора. Плюс завешивают различными тряпками и сетями. От пилота требуется работа без резких движений и концентрация внимания», — рассказал Футболист.

Уничтожение опорного пункта ВСУ позволило российским десантникам продвинуться далее на участке.

Ранее ВС России продвинулись на 1,5 км в глубь обороны ВСУ в Сумской области.