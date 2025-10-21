Российские войска отразили три контратаки 225-го штурмового полка ВСУ в районе Константиновки в Сумской области. Украинские силы отступили и понесли потери. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«Противник провел три безуспешные контратаки в районе Константиновки силами 225-го отдельного штурмового полка. Комплексным огневым поражением атаки отражены, враг с потерями отошел на исходные позиции, один сдался в плен», — заявил собеседник журналистов.

Ранее командир мотострелкового взвода «Южной» группировки войск с позывным Боец рассказал, как во время боевой операции он вместе с сослуживцами столкнулся с польскими наемниками. По его словам, боевики понесли серьезные потери и поспешно отступили. Также Боец отметил, что командование ВСУ быстрее эвакуирует наемников, чем украинских солдат.