Во время боевой операции на константиновском участке фронта в ДНР российские войска столкнулись с польскими наемниками. Противники не выдержали столкновения и отошли с позиций. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил командир мотострелкового взвода «Южной» группировки войск с позывным Боец.

«Был один населенный пункт, где мы встретились именно с наемниками. Мы сидели за стеной, они — за другой. Четко слышали их диалоги, переговоры — польский язык», — сказал он.

По словам военного, польские боевики на деле оказались не такими сильными, как о них говорили. Когда они столкнулись с российскими войсками — убежали. В итоге противник понес серьезные потери.

Также Боец рассказал, что украинское руководство в первую очередь эвакуирует наемников. Своих военных часто оставляют умирать на позициях.

«Не знаю почему, может, какая-то доплата идет. Но всегда вытаскивают наемников быстрее, чем своих», — сказал военный.

Ранее российский боец с позывным Перун рассказал, что польские боевики принимали сильный наркотик на передовой. Вещество помогло им оставаться в строю после ранений и не спать неделями.