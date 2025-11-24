Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке .

Российские военные поразили подразделения двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков противника. За сутки ВСУ на этом участке фронта потеряли до 245 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и радиолокационную станцию.

Село находится к юго-западу от Гуляйполя. ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что его освобождение позволило российским военным вплотную подойти к городу.

Ранее украинские военные сообщили СМИ, что оборона в Гуляйполе рассыпается и грозит полным окружением частей ВСУ.