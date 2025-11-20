Российские военные продвигаются в районе Гуляйполя так стремительно, что можно говорить об обвале фронта ВСУ. Об этом сообщил украинский телеканал «Громадське».

«Мы уже почти в мешке. Полностью уничтожается любое соединение. Нас мало. Нам нужно усиление, пока не уничтожили. И счет идет не на месяцы, не на недели, а на дни», — заявил каналу один из украинских военных, находящихся в городе.

Его сослуживцы опасаются, что после Гуляйполя российские солдаты быстро займут Орехов, а затем им откроется дорога на областной центр — Запорожье.

Ранее Минобороны сообщило, что группировка войск «Восток» освободила село Веселое, находящееся к востоку от малой родины легендарного анархиста Нестора Махно.