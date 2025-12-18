Герасимов сообщил об уличных боях в Красном Лимане

Российские военные наступают на Краснолиманском направлении и ведут уличные бои в самом городе. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге перед иностранными военными атташе.

Кроме того, по его словам, под контроль России перешло до половины территории Димитрова (Мирнограда) и Константиновки, а группировка «Днепр» в Запорожской области вышла к городу Орехову.

Всего за 2025 год российские военные освободили более 300 населенных пунктов и свыше 6,3 тысячи квадратных километров территории, подытожил Герасимов.

Красный Лиман уже находился под контролем России, но осенью 2022 года военные отступили из него. О штурмовых подразделениях, снова вошедших в город, впервые Герасимов доложил президенту Владимиру Путину 2 декабря.