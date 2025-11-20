Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Веселое в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится в Пологовском районе, к востоку от Гуляйполя.

Российские военные нанесли поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ. Противник на этом участке фронта потерял за сутки свыше 250 военнослужащих, танк, семь автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала украинские власти попрощаться с Гуляйполем. По ее словам, ситуация в Запорожской области стала следствием хаоса в военном управлении.