Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится к северу от границы с Запорожской областью.

Военные нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны. Противник на этом участке потерял за сутки до 315 военнослужащих, боевую бронированную машину и 11 автомобилей.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные в зоне СВО освободили более 4,7 тысячи квадратных километров территории в шести регионах, не считая Курскую область, и свыше 200 населенных пунктов. Из них 175 квадратных километров пришлось на Днепропетровскую область.