Российские военные с начала января освободили в зоне специальной военной операции более 4,7 тысячи квадратных километров территории и 205 населенных пунктов. Об этом сообщило Министерство обороны .

Из них более 3,3 тысячи квадратных километров перешло под контроль России в ДНР, 542 — в Харьковской области, 261 — в Запорожской, 223 — в Сумской, 205 — в ЛНР и 175 — в Днепропетровской области.

В материале не учитывается освобождение территории Курской области, которая на момент 1 января еще была частично оккупирована противником.

Среди самых крупных освобожденных населенных пунктов — города Курахово, Часов Яр и Дзержинск (Торецк). Российские военные частично вышли на западную границу ДНР и пересекли ее, а группировка войск «Восток» полностью освободила республику в зоне своей ответственности.