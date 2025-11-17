Российские военные освободили Двуречанское в Харьковской области, Платоновку в ДНР и Гай в Днепропетровской области. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке .

Двуречанское освободила группировка войск «Север». Поселок находится севернее Купянска, недалеко от границы с Россией. На этом участке ВСУ потеряли за сутки до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Контроль над Платоновкой установила группировка «Юг». Село расположено к северо-западу от Северска. Здесь потери противника оцениваются приблизительно в 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, орудие полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Село Гай к северу от границы с Запорожской областью заняли подразделения группировки «Восток». В ее зоне контроля ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Ранее в Верховной раде предрекли скорую потерю города Гуляйполе в Запорожской области.