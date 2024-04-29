ВСУ потеряли до 50 боевиков на Херсонском направлении за сутки | 360°

Спецоперация 29 апреля 2024, 12:02 ВСУ потеряли до 50 боевиков на Херсонском направлении за сутки Губернатор Сальдо: ВСУ потеряли до 50 бойцов за сутки на Херсонском направлении Nina Liashonok/Keystone Press Agency / Global Look Press

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ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих на Херсонском направлении в результате ударов бойцов подразделения российской группировки войск «Днепр». Об этом в Telegram-канале написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«В ходе прошедших суток подразделения группировки войск „Днепр“ продолжали наносить противнику ощутимые удары. ВСУ потеряли до 50 боевиков», — говорится в сообщении.

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Кроме того, украинские войска лишились пяти лодок, 10 минометов, гаубицы М777, станции радиоэлектронной борьбы, двух военных автомобилей, 57 беспилотников и 21 пункта управления БПЛА.

Ранее, 19 апреля, Сальдо рассказал, что трое украинских военных переплыли Днепр ради того, чтобы сдаться в плен российской армии. Бойцы заранее информировали российское командование о своих планах, операция прошла успешно. Глава Херсонской области обратился к украинским военнослужащим с заявлением о том, что им «незачем умирать за олигархическую клику» своего президента Владимира Зеленского.