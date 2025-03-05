Российские военные освободили село Привольное в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» освободили село Привольное в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Населенный пункт находится к западу от Великой Новоселки, недалеко от границ с Запорожской и Днепропетровской областями.

Всего за сутки подразделения группировки нанесли поражение трем механизированным и егерской бригадам, штурмовому полку ВСУ, а также двум бригадам территориальной обороны и бригаде нацгвардии. Противник на этом участке фронта за сутки потерял до 175 военных, танк, боевую бронемашину, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Ранее Минобороны опубликовало видео освобождения соседнего села Бурлацкое. Бои за него заняли меньше пяти дней, после зачистки российским военным досталось множество западных трофеев. Об освобождении села объявили 1 марта, за проявленные в боях за него мужество и героизм президент Владимир Путин присвоил 394-му мотострелковому полку звание гвардейского.