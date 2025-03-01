Минобороны сообщило об освобождении Скудного и Бурлацкого в ДНР

Российские военные взяли под свой контроль населенные пункты Скудное и Бурлацкое в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что украинские националисты не добились успеха в попытках перейти в контратаку на город Красноармейск в республике.

Чиновник также добавил, что ВС России держат ситуацию по всей линии соприкосновения на полном контроле, несмотря на сопротивление ВСУ. Инициатива также принадлежит российской стороне, военные продолжают оперативный охват Красноармейска.

Два дня назад Минобороны заявило, что населенный пункт Никольский в Курской области перешел под контроль российской армии.