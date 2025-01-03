«Искандер» сжег 200 украинских десантников в Сумской области

Российские военные запустили баллистическую ракету «Искандер» в базу 82-й бригады ВСУ в районе села Юнаковка в Сумской области. Погибли 200 украинских десантников, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Украинское подразделение скрывалось в лесу. Его обнаружили с помощью дронов. Также разведка уточнила, что отряды ВСУ сосредоточили в этом районе для подготовки к новому наступлению на границе.

После запуска 500-килограммовая боеголовка ракеты взорвалась над деревьями, что привело к масштабному пожару. Также взрывались ящики с боеприпасами. В результате атаки уничтожено 24 пикапа, 18 броневиков и более 200 военнослужащих.

Ранее российские войска нанесли удар по движущейся колонне машин РЗСО HIMARS в Херсонской области. Для этого они использовали ракету оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».