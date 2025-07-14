Запорожская Малиновка и Маяк в ДНР перешли под контроль ВС России

Российские военные освободили населенные пункты Маяк в ДНР и Малиновка в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Маяк освободила группировка войск «Центр». Поселок расположен к северо-востоку от Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда).

Российские военные нанесли поражение шести механизированным, двум штурмовым, егерской, воздушно-десантной бригадам, двум бригадам беспилотных систем, двум штурмовым полкам ВСУ, двум бригадам морской пехоты, трем — теробороны и четырем — Нацгвардии. Потери противника составили до 360 военнослужащих, две бронемашины и четыре артиллерийских орудия.

Малиновка находится на северо-востоке Запорожской области, к востоку от временно подконтрольного ВСУ города Гуляйполе. Ее взяли войска группировки «Восток».

На этом участке российские военные поразили механизированную и десантно-штурмовую бригады ВСУ, а также бригаду морской пехоты и две — территориальной обороны. Противник потерял до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Верба».

Накануне те же группировки войск освободили два других населенных пункта в ДНР — Николаевку и Карла Маркса.