Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Переездное в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится между Соледаром и Северском. Кроме того, военные уничтожают противника, окруженного у поселка Клебан-Бык к северо-западу от Дзержинска (Торецка).

Группировка за сутки нанесла поражение формированиям четырех механизированных и штурмовой бригад ВСУ, а также бригадам морской пехоты, теробороны и Нацгвардии.

Противник за сутки на этом участке потерял до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 12 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские военные взяли под огневой контроль трассу между Северском и еще одним городом, временно подконтрольным ВСУ, — Красным Лиманом.