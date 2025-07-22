Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится на берегу реки Казенный Торец к востоку от Мирнограда (Димитрова).

Подразделения группировки нанесли поражение двум механизированным и десантно-штурмовой бригадам ВСУ, а также двум бригадам теробороны. Противник на этом участке за сутки потерял до 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии.

Предыдущим освобожденным населенным пунктом в ДНР стало село Белая Гора. Подразделения «Южной» группировки войск взяли его под контроль 20 июля.