Российские военные освободили Новоторецкое в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоторецкое в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.
Село находится на берегу реки Казенный Торец к востоку от Мирнограда (Димитрова).
Подразделения группировки нанесли поражение двум механизированным и десантно-штурмовой бригадам ВСУ, а также двум бригадам теробороны. Противник на этом участке за сутки потерял до 365 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии.
Предыдущим освобожденным населенным пунктом в ДНР стало село Белая Гора. Подразделения «Южной» группировки войск взяли его под контроль 20 июля.
Песков выразил надежду, что переговоры с Украиной пройдут на этой неделе
«Рискую стать местным жителем»: туристы застряли в Приэльбрусье из-за селя
Двое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Дагестане
Больницы Подмосковья получат еще 270 аппаратов для спасения новорожденных
Участники «Активного долголетия» из Балашихи сделали обереги для бойцов СВО
Парки Богородского округа опубликовали программу мероприятий на неделю
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте