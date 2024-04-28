Российские военные освободили Новобахмутовку в ДНР | 360°

Спецоперация 28 апреля 2024, 13:37 Российские военные освободили Новобахмутовку в ДНР Минобороны сообщило об освобождении Новобахмутовки в ДНР РИА «Новости»

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Российские военные освободили от украинских националистов населенный пункт Новобахмутовка в Доненцкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ населенный пункт Новобахмутовка Донецкой Народной Республики и нанесли поражение формированиям 68-й егерской, 24-й механизированной и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Керамик и Ленинское», — заявили в ведомстве.

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В Минобороны отметили, что ВС России отразили 10 контратак штурмовых групп 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 71-й егерской, 100-й и 23-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бердычи, Нетайлово, Новобахмутовка, Очеретино и Новгородское.

Днем ранее стало известно об освобождении Новомихайловки и Богдановки в ДНР. Российские силы смогли продвинуться вглубь обороны противника.