Подразделения группировки войск «Восток» освободили Новоалександровку в Днепропетровской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село находится на границе с ДНР, к западу от Красноармейска (Покровска). Это уже шестой населенный пункт, освобожденный группировкой с прошлой пятницы.

Украинские войска за неделю потеряли на этом участке фронта до 1950 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 108 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Ранее Минобороны показало, как украинские военные, окруженные в Красноармейске, отказываются сдаваться и вместо этого прячутся в жилой застройке или лесах.