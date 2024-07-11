Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Восход в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Российские военные также улучшили тактическое положение, отразили пять контратак и уничтожили до 355 солдат ВСУ.
В Харьковской области бойцы группировки «Запад» нанесли поражение украинским войскам в районах Синьковки и Берестового. Противник потерял до 460 военных, технику и станцию радиоэлектронной борьбы.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что НАТО продолжает расширение в сторону российских границ. Альянс активно работает над тем, чтобы нанести стране «стратегическое поражение».
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