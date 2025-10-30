Массовые аварийные отключения света начались на Украине утром 30 октября

Российские войска снова нанесли массированный удар по украинской энергоструктуре. Об этом сообщило Минэнерго страны. Сейчас в большинстве регионов республике происходят аварийные отключения электричества.

По данным украинских СМИ, взрывы в частности звучали в Днепропетровской области. Сработала система противовоздушной обороны, в некоторых районах пропал свет.

Также удары пришлись на Ладыженскую ТЭЦ в Винницкой области. В Хмельницкой зафиксировали попадания в Староконстантинове, где находится военный аэродром.

Кроме того, военные и энергетические объекты поразили в Тернопольской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Ранее бывший директор отдела ЦРУ по анализу России Джордж Биби заявил, что без мирного соглашения с Россией Украина останется усеченной страной, в которой не будет надежд на нормализацию. По его словам, ВС России освободят столько территорий на востоке и юге, сколько захотят.