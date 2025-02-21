Российские военные освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Поселок Надеждинка находится к юго-западу от Красноармейска (Покровска), недалеко от границы с Днепропетровской областью Украины. Его освободила группировка войск «Центр».

Село Новоселка расположено возле границы с Запорожской областью, к западу от поселка городского типа Великая Новоселка. Его освободила группировка войск «Восток».

Несколько дней назад «Военная хроника» сообщила, что российская армия начала убирать «зубы дракона», которые ВСУ установили на границе ДНР с Днепропетровской областью. По предположению авторов поста, российские военные зайдут в регион в ближайшее время.