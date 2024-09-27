Российские военные освободили Мариновку в ДНР

Минобороны объявило об освобождении Мариновки в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Мариновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Мариновка Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ВС России нанесли поражение двум пехотным, шести механизированным, двум егерским, воздушно-десантной, штурмовой, аэромобильной бригадам ВСУ, четырем бригадам нацгвардии и двум бригадам теробороны. Всего удалось отразить 67 контратак штурмовых групп противника.

Ранее стало известно, что российские силы освободили населенный пункт Лесовка в Донецкой Народной Республике. В ходе боевых действий ВС России нанесли поражение технике и живой силе нескольких механизированных бригад ВСУ.