Российские военные освободили Косовцево в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Косовцево в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке .

Село находится недалеко от границы с Днепропетровской областью, к северу от города Гуляйполе.

Всего за неделю группировка освободила три населенных пункта в своей зоне ответственности — кроме Косовцева, это Заречное в Запорожской области и Андреевка в Днепропетровской. Противник потерял свыше 1770 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Ранее губернатор Евгений Балицкий сообщил об уничтожении украинских подземных бункеров в Гуляйполе.