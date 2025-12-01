Российские военные освободили Клиновое в ДНР

Подразделения Южной группировки войск освободили село Клиновое в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Населенный пункт находится между городами Часов Яр и Дружковка.

Российские военные на этом участке фронта за сутки поразили формирования двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты. Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Ранее российские военные вышли к городу Гуляйполе в Запорожской области и, по словам депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, уже вступили в него.