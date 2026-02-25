Бойцы ВС России взяли под контроль населенный пункт Графское в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что населенный пункт перешел под контроль подразделений российской группировки войск «Север».

ВС России также поразили семь бригад ВСУ, три бригады Нацгвардии и бригады теробороны на позициях в районе Нестерного, Каменной Яруги, Циркунов, Ольшан, Мартового, Жовтневого и Веселого Харьковской области. Противник понес потери в населенных пунктах Михайловка, Угроеды, Кондратовка и Мирополье Сумской области.

Накануне стало известно, что российские военные освободили Риздвянку в Запорожской области. Село перешло под контроль ВС России в результате наступательных действий подразделений группировки войск «Восток».