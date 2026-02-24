В результате наступательных действий подразделений группировки войск «Восток» село перешло под контроль России.

В зоне ответственности группировки ВСУ за сутки потеряли до 170 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 18 автомобилей. Российские военные также нанесли поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад и двух полков ВСУ в районах Верхней Терсы, Любицкого, Барвиновки, Чаривного в Запорожской области и Великомихайловки в Днепропетровской области.

На прошлой неделе ВС России освободили два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях — Харьковку и Криничное. В результате на этих территориях ВСУ потеряли более 500 бойцов, множество техники и четыре склада боеприпасов.