Минобороны заявили об освобождении сел Суворово и Никаноровка в ДНР

Действующие в зоне специальной военной операции российские войска за минувшие сутки освободили села Суворово и Никанорово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что оба села перешли под контроль подразделений группировки российских войск «Центр».

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка», — заявили в пресс-службе.

За минувшие сутки бойцы «Центра» нанесли поражение 12 украинским бригадам и двум полкам в ДНР и Днепропетровской области. Общие потери противника составили более 385 человек личного состава.

Основные бои развернулись в районе населенных пунктов Рубежное, Димитров, Артемовка, Веселое, Новоалександровка, Удачное, Родинское, Полтавка, Красноармейск в ДНР, а также Филия и Новопавловка в Днепропетровской области.

Освобожденные села Суворово и Никанорово находятся Добропольском и Покровском районах ДНР.

В минувший вторник, 12 августа военные корреспонденты и ряд СМИ сообщили, что на этом участке проведения специальной военной операции российские войска прорвали оборону ВСУ, вышли к городу Доброполье и перекрыли трассу, связывающую его с Красноармейском (украинское название — Покровск).