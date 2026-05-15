Российские военные освободили села Чаривное в Запорожской области и Чайковка в Харьковской. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Чаривное находится к юго-западу от Гуляйполя и к северо-западу от Пологов. Его освободила группировка войск «Восток». За неделю в ее зоне ответственности противник потерял свыше 990 военнослужащих, 79 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии и 10 станций радиоэлектронной борьбы.

Чайковка расположена к востоку от Волчанска, ее взяла под контроль группировка «Север». Там противник потерял за неделю свыше 1940 военнослужащих, 21 боевую бронированную машину, 60 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российским военным осталось всего два километра до Святогорской лавры, оставленной осенью 2022 года.